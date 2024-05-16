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Под Минском сгорели шесть Tesla и один Porsche

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  • 16.05.2024, 12:34
  • 2,550
Под Минском сгорели шесть Tesla и один Porsche

Что произошло?

В марте на стоянке СТО в Колодищах случился пожар. МЧС прибыло на место и спасатели потушили огонь, однако ущерб получился довольно внушительным.

Сгорели сразу шесть автомобилей Tesla, один Porsche и мотоцикл Suzuki. Эксперты пришли к выводу, что очаг возгорания находился как раз в Porsche, отмечает Госкомитет следственных экспертиз.

По итогам тщательной проверки, экспертизы стало известно, что причиной пожара стало короткое замыкание ячейки аккумуляторной батареи в Porsche. Огонь постепенно распространился на стоявшие рядом авто.

Теперь минская милиция проводит проверку.

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