NYT: Окно возможностей для Кремля в войне с Украиной закроется в 2025 году 16.05.2024, 13:47

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Россия начнет испытывать нехватку техники.

Украину ждет трудный год, но если страна сможет противостоять России на фронте, то в 2025 году «окно возможностей», которым сейчас воспользовалась Москва, скорее всего, закроется, пишут в своей колонке для The New York Times военные эксперты Роб Ли и Майкл Кофман.

В частности, в следующем году Россия может начать испытывать нехватку техники. Ведущие западные военные аналитики Роб Ли и Майкл Коффман, которые регулярно ездят в Украину, выпустили колонку в The New York Times.

В ней они анализируют, как изменилась ситуация на фронте после того, как Россия открыла новый фронт в Харьковской области. Положение на фронте они называют серьезным. Начав наступление, российские войска быстро преодолели границу и продвинулись на несколько километров вперед.

При этом России пока не удалось выйти на главную линию обороны к востоку от Харькова, отмечают эксперты.

Аналитики считают, что с помощью нового фронта российские военные хотят отвлечь силы ВСУ от других участков фронта.

Цель России - не взять Харьков, а угрожать ему, в том числе артиллерией, пишут эксперты. Таким образом, Россия может облегчить себе захват оставшейся части Донецкой области, что, по мнению экспертов, считает основным направлением.

Приоритетом же для Украины сейчас стала стабилизация линии фронта и предотвращение крупного прорыва, пишут эксперты.

ВСУ продолжают страдать от накопившихся с прошлого года проблем, в том числе от нехватки боеприпасов, военных и укреплений.

Несмотря на недавнее выделение помощи Киеву Конгрессом США, ситуация станет еще хуже прежде, чем улучшится, отмечают Ли и Кофман.

За весну ВСУ удалось улучшить свою линию укреплений, а американская помощь должна сократить снарядный голод, но проблема нехватки личного состава продолжает усугубляться, и потребуются месяцы, чтобы улучшить ситуацию, подчеркивают эксперты.

Россия, напротив, смогла справиться с нехваткой кадров и набирает около 30 тысяч новых контрактников в месяц. Эти военные, многим из которых за 40, вряд ли станут идеальными солдатами, но это дает России количественное преимущество, пишут аналитики.

Однако преимущество в количестве военных не обязательно станет решающим, подчеркивают они. Качество сил и потери среди командования ограничивают способность России проводить полномасштабные операции, поэтому пока российским военным не удается превратить наступление в прорыв.

Если в течение 2024 года Украина сможет противостоять России и сможет сделать так, чтобы достижения российских войск были незначительными, то к следующему году «окно возможностей» Москвы закроется, считают эксперты.

Речь идет не только о получении западных вооружений, но и создании эффективного командования, решении проблемы нехватки личного состава и создании более надежных линий обороны, заключают они.

Россия, в свою очередь, начнет испытывать нехватку техники, которую в этом году активно забирает со складов, отмечают они.

Майкл Кофман - американский военный аналитик, директор программы по изучению России в научно-исследовательском Центре военно-морского анализа (CNA).

Роб Ли - экс-офицер морской пехоты, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Они несколько раз ездили на фронт, после чего готовили материалы с анализом ситуации.