Пограничный переход «Медининкай - Каменный Лог» был закрыт 4 16.05.2024, 14:41

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Из-за инцидента с мигрантами.

Читатели «Зеркала» сообщают, что сегодня, 16 мая, около полудня на время прекращал работу пункт пропуска «Медининкай» на границе Литвы и Беларуси. По информации источников, переход закрывали литовские пограничники после инцидента с участием мигрантов.

Судя по фото, которое «получили журналисты, группа мигрантов пробовала пересечь границу в пункте пропуска «Медининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны), но была остановлена сотрудниками Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы.

В Министерстве внутренних дел Литвы (в структуру которого входит погранслужба) журналистам сказали, что пока ничего не знают о случившимся. Сотрудница пресс-службы попросила направить в ведомство письменный запрос.

По информации журналистов, пункт пропуска не работал около трех часов. Примерно в 14.00 он был вновь открыт.