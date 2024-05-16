The Economist: Российские «танки-черепахи» вскоре уйдут в небытие 1 16.05.2024, 14:46

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Слишком непрактично.

Российские «танки-черепахи» продемонстрировали ограниченную эффективность на поле боя в Украине, но недостатков оказалось больше, чем преимуществ, поэтому в конце концов россияне откажутся от подобной защиты на бронетехнике. Об этом пишет The Economist.

Как отмечают авторы публикации, несмотря на примитивное исполнение, сама идея о разнесенной броне, которую россияне пытались воплотить в «танках-черепахах», является хорошей и уже давно показывает свою эффективность в военной технике.

Разнесенная броня - это такой способ защиты машины, когда между слоями брони есть полость. Когда снаряд попадает в первый слой металла, он затупляется и сбивается с курса, что делает его менее эффективным, когда он достигает основной брони. В случае с кумулятивными снарядами сдерживающий эффект еще более мощный, ведь кумулятивная струя теряет пробивную силу, даже не достигнув второго слоя брони.

Вооруженные силы России, похоже, надеются, что листовой металл, которым обшивают танки, обеспечит аналогичную защиту от украинских беспилотников. Дроны несут небольшие кумулятивные заряды, которые не в состоянии пробить даже толстую лобовую броню танка и поэтому операторы нацеливают их на более уязвимые части, такие как крыша и борта.

«Панцирь» на «танках-черепахах» в теории должен закрыть эти уязвимые части и сделать дроны беспомощными, особенно, если под «панцирем» спрятана еще и установка радиоэлектронной борьбы.

Но использование такой наваренной листовой брони имеет большие минусы: сильно ограниченный обзор поля боя, замедление танка из-за лишнего веса, невозможность вращения башни машины и как следствие ограниченная способность вести огонь. Практика использования «танков-черепов» показала, что они все равно остаются уязвимыми и уничтожаются на поле боя. При этом зафиксирован по крайней мере один случай, когда танк заблудился из-за ограниченного обзора местности у экипажа.

The Economist отмечает, что дроны-камикадзе действительно стали большой проблемой для обеих противоборствующих сторон, но навесная броня на танках является тупиковым направлением инженерной мысли.

Значительно больше потенциала имеют бортовые системы активной защиты, такие как израильская Iron Fist - бортовой мини-ЗРК, который защищает танк от ударов противотанковых ракет и дронов.

«Российские клетки для танков-черепах могут оказаться чем-то вроде доспехов позднего средневековья - хоть и эффективные против новоизобретенного огнестрельного оружия, но их вес делал их настолько непрактичными на меняющемся поле боя, что вскоре они устарели», - пишет издание.