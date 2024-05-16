Зачем Путин приехал к Си Цзиньпину? 16.05.2024, 14:50

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Александр Хара

Пекину нужна слабая Россия.

Глава РФ Владимир Путин в ночь на 16 мая прибыл в Пекин по приглашению своего китайского коллеги Си Цзиньпина. В КНР он пробудет два дня.

Какие основные цели будет преследовать эта поездка? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, экспертом Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— В социальных сетях достаточно весело отреагировали на эту поездку и вспомнили, как московские князи ездили получать ярлык на правление в Орду. Учитывая характер отношений современной Российской Федерации и Китайской Народной Республики, можно сказать, что это подчиненные отношения. Они, конечно, делают вид, что отношения равноправны и сохраняется суверенитет, но после широкомасштабного вторжения России в Украину, сворачивания сотрудничества с Западом, РФ все больше и больше становится зависимой от китайских технологий, товаров, от китайского рынка и продажи энергоресурсов.

Понятное дело, что со стороны Китая это сигнал политической поддержки Российской Федерации, это первый визит после так называемых выборов и «инаугурации» Путина. Естественно, они будут говорить, как Китай может помогать России дальше воевать в Украине и противостоять коллективному Западу.

Если посмотреть на перечень документов, который был подписан, кроме помпезного совместного заявления определены общие политические направления. Речь идет о фитосанитарном контроле и других вещах, связанных с тем, чтобы Россия беспрепятственно поставляла продукты питания и прочие товары на китайский рынок. Плюс еще более тесное сотрудничество пропаганды Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Ничего большого в экономической сфере там не подписано.

Мне очень понравился комментарий господина Крутихина, это российский эксперт по вопросам энергетики, что стороны «добавят усилий к реализации проекта постройки нового газопровода из Российской Федерации в Китай». Он оценил это так, что ничего на самом деле не делается, Пекин не очень заинтересован в этом газопроводе, а россияне пытаются его как-то продать. Возможно, по «принципу Аляски»: дать взятку, чтобы кто-то начал покупать больше российского газа.

В совместном обращении к прессе Путин не упомянул Украину, а Си Цзиньпин подчеркнул, что среди прочего говорили и об урегулировании «украинского кризиса», как китайцы это называют. Наверное, не совсем приятно для Путина было подтверждение суверенитета и территориальной целостности государств. Однако он сказал, что все должны учитывать рациональные интересы в вопросах безопасности. Имеется в виду, чтобы Украина не была в НАТО, Альянс не расширялся и так далее.

Этот визит не наполнен чем-то большим. Визит нуждающегося в поддержке Путина, чтобы он мог высказать Китаю свою благодарность за длительную помощь, ну и, соответственно, скоординировать совместные действия по противодействию Западу.

— Накануне была опубликована статья Путина в агентстве «Синьхуа». Там он заявил, что согласен с «китайским планом мира» и о том, что «Запад хочет расчленить Россию». Какие сигналы подал глава Кремля этим интервью?

— Это однозначные реверансы и поклоны Си Цзиньпину. Так называемый мирный план, а точнее политическая позиция по урегулированию украинского кризиса, которая была опубликована в годовщину широкомасштабного вторжения, это нежизнеспособный план из 12 пунктов. Китай не определил действия России как агрессию, несмотря на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на то, что действия России подпадают под резолюцию 3314 как акты агрессии.

Плюс Китай не требует от России прекратить агрессию и освободить суверенную территорию Украины. Поэтому этот план, эта позиция, они не являются жизнеспособными. Но Путин и Россия не могут предоставить никакой альтернативы. На данный момент есть только формула мира Украины, основанная на международном праве, и вот такие китайские подходы.

Россия не способна предложить мирный план по простой причине — он не будет соответствовать нормам и принципам международного права и уставу ООН, потому что они осуждают войну как инструмент и не признают незаконных аннексий территорий. Поэтому Путин сделал реверанс, это ни о чем. Его повторяющиеся фразы, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования, это реакция на продолжающуюся помощь со стороны Запада. Как только Соединенные Штаты и Европа принимают решение о помощи, Россия сразу начинает говорить о дипломатии. Но действия на фронте и милитаризация российской экономики свидетельствуют об обратном.

— Примечательно, что до своей поездки, во время европейского турне Си Цзиньпина, Путин и Лукашенко объявили о начале ядерных учений. Пекин всегда довольно критически относился к ядерной эскалации. Будет ли какая-то реакция Си Цзиньпина на эти шаги?

— Нет, не будет, поскольку учения учениями, риторика риторикой, но я не думаю, что Си Цзиньпин должен повторять то, что он уже сказал, что такие действия не являются приемлемыми. Путин прекрасно это понимает, поскольку применение ядерного оружия против Украины не имеет военного смысла. Оно будет разрушительно для системы нераспространения ядерного оружия, много государств в разных частях мира задумаются о том, чтобы получить это оружие.

Я уже не говорю о том, что политические последствия будут катастрофическими для Путина. Однозначно, что Си Цзиньпин не отвернется от России, он заинтересован в том, чтобы Россия не проиграла. Но победа России ему также не нужна, ему интересен слабый партнер. Главное, что кроме Китая есть еще так называемый глобальный Юг, который точно не поддерживает применение ядерного оружия.

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