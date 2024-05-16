Путин дал добро Китаю на захват российского авторынка 3 16.05.2024, 14:57

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Глава РФ сделал заявление по итогам переговоров в Пекине.

Россия заинтересована в экспансии Китая на российском автомобильном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы приветствуем активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники», — сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров в Пекине.

По его словам, китайский автопром расширяет свою долю в России за счет честной конкуренции. «Китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, в честной конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше», — отметил Путин.

После ухода мировых автопроизводителей из России из-за войны в Украине на российском автомобильном рынке осталось всего 14 брендов, одиннадцать из которых — китайские. В первый год войны доля «китайцев» на авторынке выросла с 9,6% до 31,1%.

В прошлом году на китайские бренды пришлась уже примерно половина продаж новых автомобилей в России. Около трети рынка занял крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ, оставшуюся часть — другие отечественные марки и продукция ушедших из страны компаний. При этом в декабре доля «китайцев» в общем числе продаж превысила 60%, а доля АвтоВАЗа сократилась до 28,5%, подсчитывал «Автостат».

В 2023 году Китай поставил в Россию около 800 тыс. автомобилей — в пять раз больше, чем в 2022 году. А в текущем году производители из Поднебесной намерены продать на российском рынке почти 1,2 млн автомобилей. Планы АвтоВАЗа гораздо скромнее — 500 тыс. машин.

После фактического захвата российского рынка в первые месяцы 2024 года китайские автопроизводители повысили цены на свою продукцию почти на 10%. Средняя стоимость нового китайского автомобиля в России составила 3,06 млн руб.