С какого возраста и на какое время могут брать школьников на работу? 16.05.2024, 14:53

Рассказали в Мингорисполкоме.

Подростки в возрасте от 14 до 16 лет имеют право работать не более 2 часов 18 минут в день в течение учебного года, рассказала БелТА представитель Мингорисполкома Наталья Силистровская.

— Трудоустройство учащейся молодежи возможно только с 16 лет. Однако с письменного согласия одного из законных представителей дети с 14 лет могут также подработать в свободное от учебы время, — отметила Наталья Силистровская.

По словам специалистки, в законодательстве есть ограничения по продолжительности рабочего дня для подростков:

- от 14 до 16 лет — можно работать не более 2 часов 18 минут в день в течение учебного года;

- от 16 до 18 лет — не более 3 с половиной часов в день в течение учебного года.

Однако во время летних каникул эти цифры удваиваются.

Также по закону дети не могут быть привлечены к работе в выходные и праздничные дни, сверхурочно и в ночное время.