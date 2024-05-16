Путина и его делегацию подвергли унизительной процедуре в Пекине 1 16.05.2024, 15:22

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Ранее так с иноземцами делали монголы в Золотой Орде.

Власти Китая подвергли главу РФ Владимира Путина и российскую делегацию в Пекине унизительной процедуре, обозначив статус гостей специальными значками.

Как сообщает кремлевское информационная агентство ТАСС, членам делегации из РФ вручили золотые, серебряные и голубые значки.

Российский блогер и экономический аналитик Анатолий Несмиян отмечает, что ранее похожей процедуре иноземцев подвергали монголы в Золотой Орде, где вешали на них деревянные, медные, серебряные и золотые пайцзы.

Обладателя самой высокой по рангу пайцзы обыскивать было нельзя, поскольку он находился под покровительством самого монгольского хана.

Остальные носители пайцз других достоинств были менее значимыми, и патрули могли с ними проводить разные действия: допрашивать, обыскивать и так далее.

«Любопытно, кому на шею повесили золотую висюльку в этот раз?» - иронично отмечает блогер, намекая на Путина, который за два последних года все более активно превращается в вассала Китая.