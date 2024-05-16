Что будет, если попытаться проехать кольцо не глядя? 1 16.05.2024, 15:26

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Видео из Волковыска.

Чаще всего, хоть и не всегда, на наших дорогах перекресток с круговым движением обозначен как главная дорога. А значит, выезжающим на него необходимо пропустить тех, кто уже едет по кругу. И это важное правило, игнорировать которое опасно.

Пользователь форума «Онлайнера» с ником 7001600_aA стал очевидцем аварии на круговом перекрестке в Волковыске. Авария случилась 13 мая в 18:21.

— Водитель выехала на кольцо на пересечении улиц Ленина, Социалистической и Школьной в Волковыске, не уступив дорогу автомобилю, который двигался по кольцу. Дальше все можно увидеть на видео, — рассказал он.

Водитель красного автомобиля явно не ожидал прямого удара в правый бок. Ну а куда смотрела автомобилистка на белом авто, выезжая на перекресток с круговым движением, — загадка.