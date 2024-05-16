ВСУ разбили россиян под Северском: у оккупантов началась паника 16.05.2024, 15:27

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Хроника боя захватывает.

Украинские военные показали высочайшие мастерство и разгромили российский штурм под Северском: разбитые россияне хаотично бежали с огромными потерями.

Бойцы батальона «К-2» показали отражение российских штурмов и окопные бои с оккупантами на позициях у города Северск.

Видео боев без цензуры с полной хроникой и комментариями обнародовала пресс-служба подразделения в своем телеграмм-канале.

Россияне активно штурмуют украинские позиции вблизи поселка Верхнекаменское, которое фактически является «воротами» к окрестностям города Северск, что на Донетчине.

Несмотря на постоянные атаки и артиллерийские удары, которые не останавливались даже ночью, они дополнительно минировали подходы к своим позициям.

На второй день штурма артиллерия уже была готова к отражению очередной механизированной атаки противника.

Хроника боя захватывает

Новое наступление россиян началось с артиллерийских обстрелов в 4 часа утра, которое длилось до 5:30, пока колонна техники в составе четырех бронированных машин во главе с двумя танками не выдвинулась вперед.

Первый танк РФ взорвался на мине и почти сразу был добит противотанковым комплексом Javelin.

Тем не менее, вражеские бронемашины продолжили движение и отправились на прорыв к украинским позициям.

Штурмующий танк первым достиг позиций и заехал вплотную к траншее, подавляя возможные угрозы огнем.

МТ-ЛБ с пехотой также добрались до позиций и сразу начали высадку десанта, спешно перебравшегося из машин сразу в траншею.

Поражение техники у позиций сильно осложнялось поднятой в воздух пылью и дымом от разрывов артиллерии и танковых выстрелов.

Попав в окопы, россияне оказались между двумя группами украинских военных и были вынуждены сразу вступить в бой. Взвод оккупантов оказался в сложном положении.

Их бронемашины после высадки сразу же отступили, а собственная артиллерия продолжила огонь по позициям даже после того, как они были ими заняты, в результате чего один из выстрелов попал в скопление пехоты.

Тем временем бойцы батальона «К-2» начали забрасывать гранатами своих противников и привлекли к ликвидации последствий прорыва FPV-дроны и беспилотники со сбросами.

Тем временем руководивший операцией российский офицер не терял времени и ввел в бой резервы, пока траншеи держали уцелевшие военные ВС РФ.

В образовавшийся «коридор» отправились те же МТ-ЛБ с новым десантом, однако по дороге машина была уничтожена вместе со всеми находившимися внутри.

Пройдя поле, до украинских позиций добрались две МТ-ЛБ и танк, прикрывавший высадку.

Оккупанты заняли траншеи, расположенные в стороне от предыдущего места для того, чтобы расширить «коридор».

Заняв позицию, россияне начали продвигаться дальше. Чтобы остановить их, операторы беспилотных систем привлекли к нетипичной «дневной» работе тяжелые бомбардировщики Vampire, в результате чего у группы появились первые убитые и раненые.

Встретив кинжальный огонь в тесных траншеях, российские военные остановили движение вперед и отступили.

Одновременно с этим по ним начал работать украинский 120-мм миномет, который одним из выстрелов поразил пехоту оккупантов.

После этого фактически организованное наступление оккупантов провалилось и начались хаотические действия.

Кое-кто из россиян вылез из траншей и пополз полем назад к своим. Учитывая, что враги «посыпались», командир одной из рот батальона «К-2» принял решение о штурме остатков вражеской пехоты и взятии пленных.

Одному из скоплений врагов удалось укрыться в захваченном блиндаже. Для сохранения жизни собственных бойцов украинские военные решили с помощью дрона уничтожить укрытие и сбросили на него противотанковую мину «ТМ-62».

В общем, по результатам боя украинским военным удалось отразить штурм и возобновить свои позиции. Они уничтожили несколько единиц бронетехники, до двух взводов пехоты и взяли одного пленного.