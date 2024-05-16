«Заплатила мужу, чтобы дал развод» 16.05.2024, 15:42

Белоруски поделились удивительными историями расставаний .

Своими историями разводов белоруски, как пишет «Наша нива» поделились, в новом выпуске ток-шоу «Максимально»:

«Ушла от мужа, потому что он королева драмы»

Ксения рассказала историю развода со своим вторым мужем, который был на 10 лет моложе ее и имел характер королевы драмы:

«Я поднялась рано, приготовила ему завтрак. «Почему ты меня разбудила? У меня тренировка, я хочу выспаться». Встала, приготовила завтрак себе, ему не приготовила, не разбудила. «Плохо. Потому что я хотел вместе провести время».

Я работала, не смогла ему купить подарок на какой-то праздник. «А я так ждал, так ждал. Шел и надеялся, что приду и у меня дома будет подарок».

Я пошла к друзьям. Он: «Понятно, сходи». А через час сообщение: «Ну что, ты долго собираешься быть? Я один дома, скучаю», — вспоминает девушка особенности характера своего бывшего мужа.

По словам Ксении, такое поведение партнера ее очень напрягало, но она не могла ничего сделать для того, чтобы прекратить отношения.

«Помню, как под бой курантов на Новый год написала «хочу развестись», сожгла, выпила. Думаю «ну все, надо идти по этому пути, потому что он меня просто достал», — вспоминает Ксения.

Но путь к разводу был долгим. Пара еще съездила за границу в отпуск, который получился совсем не таким, как ожидалось.

«У меня изменения в карьере. Нужно быть в Минске. Но мы поехали. Приезжаем, садимся в первый день на берегу моря, и он говорит, что завтра улетает в Испанию, потому что выиграл грант», — рассказывает Ксения, которой пришлось провести весь отпуск одной.

По возвращении в Минск муж ее встретил. «Я помню, как вернулась и сказала:» Все, я тебя больше не люблю! Мы разводимся». Он говорит: «Да ты что. Как ты так можешь со мной обойтись? Я же тебя так люблю. И куда я сейчас пойду?»

В итоге Ксения решила дать второй шанс. Некоторое время у пары были хорошие отношения, которые закончились совершенно неожиданно для девушки:

«Через неделю у меня была профессиональная конференция. Я должна была выступать на сцене. Готовилась. Много времени проводила на работе. Перед конференцией я вернулась очень поздно, легла спать. Утром открываю глаза и понимаю, что нет его вещей.

На волне заработанности я пошла на конференцию. Стою, разговариваю. А он мне пишет: «Ну ты и с*** (он видит по сторис, где я, потому что событие освещается). Стоишь на сцене и никак не отреагировала на то, что я от тебя ушел».

Девушка не стала ничего отвечать. «Я думала, что вступлю в диалог и снова начнется втягивание меня в это болото».

Но, чтобы развестись, Ксении пришлось заплатить мужу.

«Он сказал, что не даст развод, и предъявил сумму. Он писал, угрожал. В итоге я написала расписку, что должна ему эту сумму денег. И думала выменять по доллару и бросить пачкой в лицо. Но решила, что не будет факта передачи денег и сделала несколько банковских переводов».

Самое интересное было после развода. «Когда мы развелись, мы пришли, сели в песочницу (ЗАГС был возле детской площадки) и он говорит: Может, начнем все сначала?»

«Я поступила некрасиво»

Другая героиня Вероника рассказывает, что у нее был достаточно удачный брак, но в какой-то момент она поняла, что отношения «просто изжили себя»:

«Мы дали друг другу все, чтобы мы могли как-то развиться и измениться. И я себя в отношениях чувствовала потерянной, что деградирую, много ухожу в быт. Мне хотелось заниматься творчеством. Я понимала, что в браке мне не хочется ухаживать за еще одним человеком, не хочется вписываться в какие-то его дела», — признается девушка и замечает, что такое же отношение она чувствовала и со стороны своего мужа. В результате партнеры перестали разговаривать.

«Мы в какой-то момент перестали вообще разговаривать. Жили в квартире. Никто не знал, когда кто придет. Были просто как соседи. Я подумала: «А зачем это продолжать? Я уверена, что нам станет легче, если каждый пойдет своей дорогой».

В итоге девушка предложила своему мужу развестись. Но говорить ему об этом пришлось несколько раз. «Сначала я говорила: «Давай поговорим. Я думаю, нам надо расстаться». Он на это: «Да-да. Потом поговорим». От начала до конца лета я ему раз пять сказала о разводе. Он пропускал мимо ушей».

В итоге, как признается Вероника, она поступила некрасиво. Когда муж уехал за границу, она завела отношения и сказала: «Все. Видишь, я в отношениях. Давай разводиться».

Через год молодые люди развелись.