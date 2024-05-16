Wildberries будет начислять белорусам баллы за покупки 1 16.05.2024, 15:56

Но есть нюансы.

Популярный маркетплейс Wildberries начинает тестировать новый инструмент «Баллы за отзывы». Клиентам будут начислять баллы за покупки. Но есть условия.

Во-первых, баллы начислят только тем, кто в течение пяти дней с момента получения товара на Wildberries оставит отзыв на покупку, сообщает пресс-служба Wildberries.

Во-вторых, получать бонусы могут пользователи сайта и устройств на Android, у которых установлено приложение Wildberries с последними обновлениями. На iOS инструмент появится позже.

И в-третьих, пока баллы могут начислить только продавцы из тестовой группы. Но скоро функция будет доступна всем.

Баллы начислят через 14 дней после написания отзыва. Их можно потратить на любые покупки на платформе. Начисленные баллы полностью эквивалентны рублям.