Политолог: Белорусы, воюющие в ВСУ, могут захотеть вернуться домой 2 16.05.2024, 16:12

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Готовится ли Украина к возможной эскалации на границе с Беларусью.

Белорусские железнодорожники сообщают, что органы военных сообщений Беларуси и России ведут активное взаимодействие по вопросам организации переброски железнодорожным транспортом на территорию нашей страны российской военной техники, боеприпасов и личного состава военнослужащих.

С чем может быть связана эта переброска? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Aлександром Мусиенко:

— Я думаю, что это все — демонстрационные действия со стороны России, направленные как раз против стран Балтии. Все, что сейчас происходит, это такая масштабная кампания Кремля, чтобы достичь каких-то успехов на фронте в Украине, стабилизировать ситуацию, и попробовать в который раз напугать Запад.

Обратите внимание, что они делают. Почему Путин вообще министра обороны поменял? Чтобы напугать Запад, показать, что Андрей Белоусов — это такой системный человек, а война будет вдолгую. Второе — начато наступление в Харьковской области. Опять-таки, россияне пытаются посеять панику и запугать Запад, что Украина неспособна удержать фронт. Что необходимо дальше? Активизировать белорусское направление и попытаться угрожать Литве и Польше.

Это все звенья одной цепи, Россия понимает, что окно возможностей для нее скоро закроется. Соответственно, они пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы сейчас как-то изменить положение дел на фронте, добиться каких-то территориальных завоеваний и потом требовать прекращения огня, заморозки и так далее. Это основная цель — переброска войск — опять же направлена против Запада. Вот, собственно говоря, что необходимо понимать и что я вижу. Это угрозы Литве и Польше.

— Если на территории Беларуси появится большой контингент российских войск, для кого это будет угроза: Украина или страны Балтии?

— Естественно, что для стран Балтии, но я не вижу сейчас каких-то возможностей того, что Россия опять начнет сейчас атаковать Украину с белорусского направления. Я думаю, это больше план шантажа и угроз для Европы. Все эти действия, которые происходили, когда были учения, когда Литва в свою очередь проводила учения, чтобы продемонстрировать свою готовность по защите Сувалкского коридора и так далее, показывают, что там тоже ощущают определенные угрозы, которые сейчас есть.

Вероятнее всего, это направлено на Литву, но мы никогда не исключали и не исключаем возможных российских действий с целью повторения атаки на Киев. Столица всегда будет в поле внимания. Наверное, именно поэтому командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк в интервью The Economist заявил, что будут формироваться дополнительные бригады для защиты Киева.

— Станет ли Украина в этот раз смотреть и ждать, если на границе будет формироваться военный кулак для вторжения?

— Вы знаете, что у нас в составе ВСУ воюют и граждане Беларуси. Я не исключаю, что кто-то из этих граждан может захотеть вернуться домой в этот момент, как было с РДК и Легионом «Свобода России».

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