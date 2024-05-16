Белорусский врач дал совет для профилактики аллергии у детей 2 16.05.2024, 16:28

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Решение нестандартное, но эффективное.

В свете растущего числа аллергических заболеваний среди детей, белорусский аллерголог Дмитрий Буз предлагает нестандартное, но эффективное решение.

Специалист подчеркивает, что за последние десятилетия число детей, страдающих аллергией, значительно возросло, хотя и наблюдается некоторое замедление этой тенденции, передает БелТА.

Доктор Буз объясняет, что причиной увеличения аллергических реакций может быть слишком гигиеническое детство. Чрезмерная стерильность окружающей среды и избыточное использование антисептиков приводят к «перерыву» в работе иммунной системы, заставляя ее агрессивно реагировать на безвредные вещества.

Аллерголог утверждает, что аллергия чаще встречается в промышленно развитых странах с высоким уровнем жизни, в то время как в регионах с более высоким уровнем инфекционных заболеваний, таких как Африка и Азия, аллергия встречается реже.

В качестве одного из методов профилактики доктор советует родителям с раннего возраста возить детей в деревни и на фермы, чтобы они могли свободно играть и «быть в грязи», что поможет их иммунной системе адаптироваться к различным внешним факторам.