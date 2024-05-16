В Германии проходят обыски у ультраправого политика, который мог получать деньги от РФ 16.05.2024, 16:35

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Петр Быстронь

Бундестаг ранее снял с него иммунитет.

У политика правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» («АдН») Петра Быстроня, являющегося вторым номером партии на европейских выборах, проходят обыски.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel.

По данным издания, прокуратура Мюнхена инициировала расследование в отношении Быстроня. В связи с этим с утра 16 мая проводятся обыски в связанных с ним помещениях в Берлине и Баварии, а также на Майорке и в офисе в Бундестаге. Всего задействовано около 70 правоохранителей.

Политика якобы подозревается в коррупции и отмывании средств.

Бундестаг ранее дал согласие на расследование и снял иммунитет с Быстроня, во время голосования воздержалась только «АдН».

Подозрения против депутата касаются дела вокруг медиаресурса Voice of Europe, действовавшего как инструмент российского влияния и пропаганды в Европе.