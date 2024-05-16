«В Минске булку с куском колбасы за 25 рублей продают» 3 16.05.2024, 16:43

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Белорусы пожаловались почти на все пиццерии.

Белоруска, будущий врач и по совместительству активный пользователь соцсетей пожаловалась подписчикам TikTok на доставку пиццы в Минске. Девушку не устроило количество теста, поэтому она отметила, что «доставки пиццы уже совсем обнаглели». В комментариях автора поддержали и продолжили дискуссию, отметив, что в Беларуси вовсе настал «пиццный кризис», пишет telegraf.news.

В двухминутном видео девушка рассказала, что её родные заказали пиццу в «Додо» и получили совсем не то, что было на фото. Белоруска отметила, что количество теста — «это просто кошмар», и что «раньше было лучше». Третью пиццу, которую они получили в подарок, вообще «было невозможно есть», пожаловалась пользовательница TikTok.

«У нас пиццный кризис. «Доминос» — сухие, «Додо» — тесто, «Лисица» — килотонна соуса, «Терра» и «Темпо» — приезжают ледяными. Не знаю, что вообще можно заказать», — поддержал негодование белоруски в комментариях ещё один любитель пиццы.

«Только «Темпо» ещё можно есть. Остальные, как по цене, так и по качеству, — ужас», — продолжили тему в обсуждении.

«Я давно говорю, что в Минске булку с куском колбасы за 25 рублей продают. Это не пицца, а булка с куском колбаски», — отметил ещё один из пользователей видеоплатформы.

Так, пользователи в основном жаловались на «Додо» и «Dominos». А вот столичную доставку «Пицца Лисицца», наоборот, хвалили. Некоторые вообще советовали делать домашнюю, и «будет вам счастье».

Ещё один активный пользователь соцсетей посоветовал девушке «выбирать тесто не классическое, а тонкое». Это, по его мнению, должно решить проблему.

«Кстати! Интересный факт, но срок годности готовой пиццы 3-4 часа, чего Вы хотели от пиццы на следующий день, ещё и после холодильника?», — встал на защиту производителя кто-то в комментариях.

«Пицца как пицца. На второй день любой бренд будет выглядеть не как с картинки», — высказал мнение ещё один неравнодушный белорус.

«Мне в последний раз приехала сырая пицца. Две штуки заказали по акции, типо вторая бесплатная. В итоге переделали одну пиццу. Больше заказывать не будем», — поделился личным опытом ещё кто-то из мужчин.