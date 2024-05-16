Украинские нацгвардейцы отразили российский штурм в районе Липцев Харьковской области 16.05.2024, 16:52

Отличились бойцы «Хартии».

Бойцы украинской «Хартии» вместе с подразделением бригады «Рубеж» отразили штурм российских войск в районе Липцев Харьковской области. Кадры боя зафиксировали на видео.

Как сообщается, операторы БПЛА «Хартии» заметили десяток врагов, выдвинувшихся в направлении Липцев. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов.

- Россияне начали бежать, да еще и «засветили» свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы. Бойцы «Хартии» и бригады «Рубеж» ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. Всего было уничтожено по меньшей мере восемь оккупантов, - рассказали в бригаде.