«Идейного ябатьку» из Витебска настигла карма 16.05.2024, 16:59

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Пророссийского активиста судили по «политической» статье.

В Витебске 74-летнего пророссийского активиста Александра Андрейкова судили по статье о распространении «экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП), его имя и фамилия появились 16 мая в расписании суда Первомайского района Витебска, пишет «Медиазона».

О суде над Андрейковым писала еще одна пророссийская активистка Эльвира Мирсалимова. Она и сама ранее получила штраф в размере 2600 рублей, ее судили по статьям о демонстрировании нацистской символики и несанкционированном пикетировании (ст. 19.10 и 24.23 КоАП) из-за репоста Z-блогера.

По словам Мирсалимовой, Андрейкова судили за давний репост с ресурса, признанного позже белорусскими властями «экстремистским».

Активистка утверждает, что Андрейков с 2014 года боролся с «национализмом и русофобией» в Беларуси, а в 2020 году «стал идейным „ябатькой“».

«Он, конечно же, никакой не „экстремист“. Сказать, что он пребывает сейчас в шоке, — это ничего не сказать. Останется ли он после всего этого „ябатькой“ — вот вопрос», — пишет Мирсалимова.