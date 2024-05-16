Белорус наторговал криптовалютой почти на миллион рублей 16.05.2024, 17:17

Но потом пришли из налоговой.

Почти 400 тысяч рублей штрафа и подоходного налога обязали выплатить белоруса, который получил с криптовалюты почти миллион рублей незаконного дохода. Об этом рассказали в Управлении оперативных мероприятий столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.

В ведомстве рассказали, что с общей суммы дохода Экономический суд Минска обязал нарушителя уплатить 20% штрафа (190 тысяч рублей), а с оставшейся части «ему предстоит уплатить 197 600 рублей подоходного налога (по ставке 26%)».

«Итого явно незапланированные расходы нарушителя составят 387 600 рублей», — отметили в столичной инспекции.

Минчанин попытался обжаловать решение в Верховном суде, но тщетно. Постановление признали обоснованным и оставили в силе.

В налоговой отметили, что «эффект новизны в сфере оборота криптовалют уже прошел, и сегодня практически все органы, уполномоченные осуществлять контроль в данной сфере, перешли к проведению планомерных мероприятий по выявлению нарушений».