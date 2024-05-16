Украинский спецназ штурмом взял дом и захватили в плен россиян
- 16.05.2024, 17:25
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Операция проводилась на Харьковском направлении.
Украинские воины в Харьковской области смогли штурмом взять под свой контроль дом, в котором были россияне. Некоторых оккупантов захватили в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
Отмечается, что это результат работы операторов 8 полка специального назначения ССО совместно с бойцами 92 отдельной штурмовой бригады. Они вместе провели зачистку в одном из населенных пунктов в Харьковской области.
Военные заявили, что в ходе операции четверо военнослужащих РФ, которые заняли гражданское здание и оказали сопротивление, уничтожены. Еще двое взяты в плен.
«Пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем - обмен на наших военных. Работаем спокойно, взвешенно, результативно», - пояснили в ССО.