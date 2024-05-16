Быков: Лукашенко не сможет сбежать 16.05.2024, 17:32

1,546

Дмитрий Быков

У Путина такая возможность есть.

Российский писатель Дмитрий Быков на Youtube-канале Дмитрия Гордона поделился своим мнением о Беларуси:

— Лукашенко довел Беларусь до полной интеллектуальной, моральной и экономической нищеты. Это полное разорение и вырождение.

При том что все выглядит довольно, как бы сказать, чистенько. Помните, еще Лужков приезжал и говорил: «Как у вас в Минске чистенько».

У них там действительно все подметено — такая пыточная камера, в которой кровь замыта и наблюдается стерильная чистота. Нынешняя Беларусь — это очень страшное место.

Я, кстати, должен сказать, что у Путина (в отличие от Лукашенко – прим.) все-таки есть небольшой шанс сбежать. У него это хорошо подготовлено, они наверняка хорошо придумали всякие отходные пути.