В Пружанах пройдет грандиозный рок-фестиваль 1 16.05.2024, 18:39

Джо Линн Тернер

На стадионе «Мухавец» выступит экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер.

Грандиозный рок-фестиваль «Солнцестояние» пройдет с 28 по 30 июня в городе Пружаны. В программе мероприятия — два концертных вечера с громкими хэдлайнерами на стадионе «Мухавец», развлечения в городском парке, фудкорт и палаточный городок. На сцене выступят группы «Кино», «Браво», «Чиж и Ко», «Парк Горького», «Братья Грим», «Смысловые Галлюцинации», «Моральный Кодекс», Goffman, «СерьГа», а также экс-участник группы Deep Purple Джо Линн Тернер. Организатором выступает Брестская областная филармония.

— Опыт проведения похожего мероприятия в 2023 году («Пружаны.Фест», 15 июля 2023 г.) показал, что один концертный вечер собрал 18 300 зрителей. В этом году фестиваль в Пружанах приобрел новое название, немного изменил формат и станет еще масштабнее. Такого лайн-апа в Беларуси не было ещё ни на одной сцене, — рассказывает представитель организатора. — Под фестивальную зону выделен стадион для проведения концертов и фудкорта, а также городской парк для размещения торговых и развлекательных точек, зона для палаточного городка возле озера.

К фестивалю в Пружанах появятся новые муралы на различную тематику, город активно готовится принимать большое количество гостей со всей Беларуси и зарубежья. Планируется, что рок-фестиваль станет ежегодным мероприятием, крупнейшим опен-эйром в Брестской области, передает «Виртуальный Брест».

По словам организатора, стоимость билетов стартует от 23 рублей за один концертный вечер. Приобрести их можно в Брестской областной филармонии и у билетного оператора kvitki.by. Перед мероприятием стоимость будет повышаться.