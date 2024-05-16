В Славгороде — нашествие «казариков» 16.05.2024, 18:57

Посмотрите, сколько их.

Автор видео рассказывает, что «казюрики» («казарики») — это любимое лакомство рыбы. Так и есть: личинка паденки (это настояшее название насекомого) одна из лучших насадок на рыбалке. Поэтому, рыбаки, сматываем удочки, рыба сыта!

Говорят, что похожая ситуация наблюдается по всей Могилевской области, передает «Могилев. Онлайн».

К слову, вид паденки обыкновенной находится в упадке из-за загрязнений водоемов пестицидами. Как видим, у нас все не так плохо — «казариков» хоть отбавляй.