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В Славгороде — нашествие «казариков»

  • 16.05.2024, 18:57
В Славгороде — нашествие «казариков»

Посмотрите, сколько их.

Автор видео рассказывает, что «казюрики» («казарики») — это любимое лакомство рыбы. Так и есть: личинка паденки (это настояшее название насекомого) одна из лучших насадок на рыбалке. Поэтому, рыбаки, сматываем удочки, рыба сыта!

Говорят, что похожая ситуация наблюдается по всей Могилевской области, передает «Могилев. Онлайн».

К слову, вид паденки обыкновенной находится в упадке из-за загрязнений водоемов пестицидами. Как видим, у нас все не так плохо — «казариков» хоть отбавляй.

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