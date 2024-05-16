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Российский оккупант взлетел после прямого попадания украинского снаряда в окоп

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  • 16.05.2024, 19:02
  • 1,136
Российский оккупант взлетел после прямого попадания украинского снаряда в окоп

В окопе находилось не менее десятка оккупантов.

Артиллеристы 63-й ОМБр и Второго Интернационального легиона обороны уничтожили вражескую позицию, на которой находилось не менее десятка оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами эффективной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что тело одного из оккупантов взрывной волной после прямого попадания выбрасывает из окопа.

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