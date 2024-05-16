Американский индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 000 пунктов 16.05.2024, 19:15

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Днем ранее S&P 500 и NASDAQ Composite обновили исторические максимумы.

Индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории поднялся выше круглой отметки в 40 000 пунктов. На максимуме дня бенчмарк прибавил 0,35% и достиг отметки в 40 023,16 пункта.

S&P 500 в моменте вырос на 0,32%, до 5325,49 пункта. Индекс NASDAQ прибавил 0,26%, до 16787,49 пунктов. Для обоих индексов это рекордные значения.

Американский фондовый рынок продолжил рост после публикации данных, которые показали ослабление темпов инфляции в стране, пишет Bloomberg. В среду, 15 мая, Федеральное бюро статистики труда США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на 0,3% после роста на 0,4% в марте и феврале. В годовом исчислении CPI в апреле прибавил 3,4% после роста на 3,5% в марте. Этот отчет повысил шансы на то, что ФРС несколько раз в этом году снизит ставку, обращает внимание MarketWatch.

«Преодоление барьера в 40 тыс. пунктов — это большой психологический импульс для «быков», поскольку круглые числа имеют особое значение в сердцах и умах людей», — цитирует Bloomberg директор по инвестициям Independent Advisor Alliance Криса Заккарелли.