«Я никогда не думала, что свяжу свою жизнь с иностранцем» 3 16.05.2024, 19:24

3,118

История любви нигерийца Нельсона Акпорхуархо и вилейчанки Елены.

Их связал случай. Дороги молодых людей Нельсона и Елены, в прямом смысле слова пересеклись год назад, пишет mlyn.by. Все могло сложиться иначе, но их судьбу предопределила случайность.

— Мне нравится вспоминать историю нашего знакомства, потому что у нас обоих тот день не задался с самого утра. Я очень сильно опаздывала на работу и неслась со всех ног. И, хоть учреждения, в которых мы работаем, находятся буквально через дорогу, ходим мы по ним в разное время, — рассказывает Елена.

— Я хорошо помню тот день — мы шли по проспекту Независимости в Минске навстречу друг другу. Елена выглядела очень привлекательно. Она была воплощением женственности, а особенно притягательными для меня стали ее туфли на каблуке. Она просто не оставила мне шанса пройти мимо, — делится своими воспоминаниями Нельсон.

— Про эти каблуки целая история. Нам самом деле, я их крайне редко обуваю, а в тот день так совпало, что свою привычную удобную обувь я сдала в ремонт, и пришлось пойти в не удобных, но эффектных туфлях мамы, — улыбается наша героиня.

Нельсон подошел познакомиться и пригласил Елену на свидание. Сначала девушка растерялась, но не отказала, неожиданно появившемуся в ее жизни поклоннику. После первой встречи наступили вторая и третья. Молодым людям было комфортно проводить много времени вместе, и они стали встречаться регулярно.

— За месяц до нашего знакомства, я загадала на свой день рождения желание, чтобы встретить настоящую любовь. Я никогда не думала, что свяжу свою жизнь с иностранцем. Но когда мы познакомились, не заметила каких-то сильных различий между нами, а наоборот почувствовала что-то родное и свое, — говорит девушка.

Нельсон Акпорхуархо родом из Нигерийского города Лагос. В 2008 года после окончания школы у себя на родине молодой человек решил поехать в Беларусь, чтобы получить высшее образование.

— Знакомые и родственники, которые в Беларуси тоже учились, рассказали, что в вашей стране классно. Поэтому моя семья приняли такое решение, и я поехал учиться за тысячи километров от родного дома. И действительно, Беларусь очень спокойная, чистая, красивая страна, в которой живут приветливые и добрые люди. Русский язык я не знал от слова «совсем». Но у меня была большая мотивация учиться и жить здесь, и в итоге все получилось. И вот уже 17 лет я живу на белорусской земле, — сказал Нельсон.

В течение года, после приезда в синеокую молодой человек проходил подготовительное обучение в БНТУ, где изучал русский язык. Затем поступил в медицинский университет и клиническую ординатуру, по направлению лучевая диагностика. Устроился на работу в Минский городской клинический онкологический центр, где трудится и сейчас врачом-рентгенологом.

— Коммуникацию с коллегами и пациентами выстраивать не сложно, главное в общении доброжелательность, а коллектив у нас дружный, — рассказал молодой человек.

Вилейчанка Елена, связала свою профессиональную деятельность с необычной для обывателя наукой — палеоантропологией. Трудится девушка научным сотрудником в Национальной Академии наук Беларуси, параллельно учится в аспирантуре и пишет диссертацию. Она изучает кости людей, добытые при раскопках — возраст некоторых находок достигает 7000 лет. Она рассказывает:

— По костям и зубам мы определяем пол, возраст, хронические заболевания, которые были у их владельцев. Для меня это очень интересно.

Получается, что Елена и Нельсон в какой-то мере являются коллегами. Общие интересы и род деятельности пары скрепляют их взаимоотношения.

— Я сразу заметил, что Елена очень умная, культурная и добродушная. Для меня эти качества очень важны в людях. Мы проводили вместе много времени, что было для нас в удовольствие. Это меня и привело к решению, что пришла пора жениться.

Предложение мужчина сделал вилейчанке неожиданно, но торжественно — под новогодний бой курантов.

На белорусско-африканской свадьбе у молодоженов были традиционные белорусские атрибуты с караваем, криками «горько», прохождением через национальный рушник. Но самым ярким моментом стало ночное чудо в небе — северное сияние.

10 мая небо озарилось ярким заревом, редчайшим событием для белорусских широт. Чтобы увидеть его, Елена даже планировала отправиться в далекое путешествие. А тут такая удача, да еще и в день свадьбы!

— Для меня стала неожиданным открытием музыка нигерийских исполнителей — она очень современная и классная. Если говорить об отличиях в наших менталитетах, то я их особо не вижу. Нельсон настоящий мужчина, рядом с которым я могу расслабиться и ни о чём не переживать. Он практически самостоятельно организовал нашу свадьбу, я занималась только приятными мелочами, — сказала девушка.

Нельсон признается, что очень любит все блюда, которые готовит мама Елены — Ольга Владимировна. Из любимых у своей супруги он выделяет фасолевый суп с томатным соусом. На обеденном столе молодой семьи периодически появляются и блюда национальной африканской кухни. Ее особенностью является изобилие разнообразных специй.

Родители Елены приняли избранника дочери хорошо и даже называют Нельсона сыном.

Папа и брат девушки рыбаки, обещали научить этому занятию и своего зятя. Нельсон был в шоке от того, как рыбачат в Беларуси на водоемах зимой, и рыболовы даже ночуют на льду в палатках. Для него это своеобразная экзотика — стоять на замерзшей воде.

Семья планирует продолжать жить в Минске.

— Нам нравится здесь. В планах родить детей, трудиться, развиваться и стать лучшей версией себя. В Беларуси культивируются традиционные семейные ценности, а для нас это очень важно! — поделились своими планами на ближайшее будущее молодожены.