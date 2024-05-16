закрыть
16 мая 2024, четверг, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: РФ не сможет оккупировать Харьков, если Украина получит еще две системы Patriot

8
  • 16.05.2024, 19:29
  • 1,920
Зеленский: РФ не сможет оккупировать Харьков, если Украина получит еще две системы Patriot
Владимир Зеленский

Он добавил, что ситуация на фронте «очень серьезная».

Украина может потерять Харьков, если не получит две системы ПВО Patriot, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC.

«Все, что нам нужно, — это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут», — сказал глава государства.

Он добавил, что ситуация на фронте «очень серьезная» и Украина не может позволить себе потерю Харькова.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Киев нуждается в семи комплексах ПВО Patriot.

«Город Харьков и вся Харьковская область — это сейчас точка наших усилий, чтобы сделать жизнь харьковчан безопаснее, чтобы удержать позиции в Харьковской области под давлением россиян», — цитирует министра УНИАН.

Российские войска в мае начали стремительно наступление на востоке Украины. В минувшую среду Минобороны РФ объявило о захвате Глубокого и Лукьянцев. Таким образом, за последнюю неделю под контроль России перешли 12 населенных пунктов, в том числе Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная и Стрелковая.

В настоящее время продолжается штурм Волчанска. Российские войска зашли в город с севера, ситуация «крайне сложная», сообщал начальник сектора патрульной полиции региона Алексей Харьковский. В последние пять дней Харьковский занимался эвакуацией жителей Волчанска. По его словам, все это время город находился под сильными обстрелами. Полиция продолжает вывозить гражданских. По ее оценкам, в приграничных районах области остаются около 200 мирных украинцев. Всего удалось вывезти более 7 тыс. человек.

Волчанск расположен в 70 км от Харькова и в 10 км от российско-украинской госграницы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил накануне, что армия перебросила воинские части на ряд направлений, в том числе на Харьковское. «Пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая», — сказал он, добавив, что представивший отчет главком ВСУ Александр Сырский «находится в местах ключевых боевых действий».

Несмотря на эти заверения, в среду стало известно о решении Зеленского отменить все зарубежные визиты, которые должны были состояться в ближайшее время. Ожидалось, что в конце этой недели он посетит Испанию и Португалию. Причины его решения не назывались, но, по данным CNN, это произошло из-за сложной ситуации на фронте.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов