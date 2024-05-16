Зеленский: РФ не сможет оккупировать Харьков, если Украина получит еще две системы Patriot 8 16.05.2024, 19:29

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Владимир Зеленский

Он добавил, что ситуация на фронте «очень серьезная».

Украина может потерять Харьков, если не получит две системы ПВО Patriot, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC.

«Все, что нам нужно, — это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут», — сказал глава государства.

Он добавил, что ситуация на фронте «очень серьезная» и Украина не может позволить себе потерю Харькова.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Киев нуждается в семи комплексах ПВО Patriot.

«Город Харьков и вся Харьковская область — это сейчас точка наших усилий, чтобы сделать жизнь харьковчан безопаснее, чтобы удержать позиции в Харьковской области под давлением россиян», — цитирует министра УНИАН.

Российские войска в мае начали стремительно наступление на востоке Украины. В минувшую среду Минобороны РФ объявило о захвате Глубокого и Лукьянцев. Таким образом, за последнюю неделю под контроль России перешли 12 населенных пунктов, в том числе Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная и Стрелковая.

В настоящее время продолжается штурм Волчанска. Российские войска зашли в город с севера, ситуация «крайне сложная», сообщал начальник сектора патрульной полиции региона Алексей Харьковский. В последние пять дней Харьковский занимался эвакуацией жителей Волчанска. По его словам, все это время город находился под сильными обстрелами. Полиция продолжает вывозить гражданских. По ее оценкам, в приграничных районах области остаются около 200 мирных украинцев. Всего удалось вывезти более 7 тыс. человек.

Волчанск расположен в 70 км от Харькова и в 10 км от российско-украинской госграницы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил накануне, что армия перебросила воинские части на ряд направлений, в том числе на Харьковское. «Пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая», — сказал он, добавив, что представивший отчет главком ВСУ Александр Сырский «находится в местах ключевых боевых действий».

Несмотря на эти заверения, в среду стало известно о решении Зеленского отменить все зарубежные визиты, которые должны были состояться в ближайшее время. Ожидалось, что в конце этой недели он посетит Испанию и Португалию. Причины его решения не назывались, но, по данным CNN, это произошло из-за сложной ситуации на фронте.