закрыть
16 мая 2024, четверг, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На границе Беларуси с ЕС резко выросла очередь легковушек

1
  • 16.05.2024, 19:37
  • 3,046
На границе Беларуси с ЕС резко выросла очередь легковушек

За сутки — более чем в 13 раз.

Очередь легковых авто, стоящих на въезд в Литву и Польшу, увеличилась. На границе наблюдаются также скопления грузового транспорта и автобусов, информирует ГПК.

За 24 часа количество легковушек, которые собираются попасть в Литву, выросло с 20 до 275 единиц, рассказали в ведомстве. Возле КПП «Каменный Лог — Мядининкай» скопилось 160 машин; у пункта пропуска «Бенякони — Шальчининкай» находится 120 авто.

На границе с Польшей («Брест — Тересполь») образовалась очередь из 380 легковых автомобилей. Там же фиксируется скопление из 45 автобусов.

Что касается грузового транспорта, то больше всего его возле белорусско-польского погранперехода «Козловичи — Кукурыки» — 1 000 единиц. На въезде в Литву в «Каменном Логе» стоят 400 фур, в «Беняконях» — 470. У КПП «Григоровщина — Патерниеки» (граница с Латвией) наблюдается 140 грузовых машин.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов