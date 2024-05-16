В Молодечно выберут самую крутую бабулю 3 16.05.2024, 19:59

Образ подобрали каждой бабушке, дефиле – под контролем модельного агентства.

В Молодечно 19 мая хайпанут бабушки в возрасте от 50 до 72 лет. Семь участниц вместе с внуками зажгут на сцене «Молодечненского районного центра культуры» на улице Либаво-Роменской, 71. Начало - в воскресенье в 13:00.

Конкурсная шоу-программа «Хайп на пенсии или От ретро до попсы» пройдет в шести номинациях. Бабушки вместе с внуками посоревнуются в дефиле-визитке «Модный приговор», в конкурсе «Семейный рецепт», в интеллектуальной викторине «Эрудит», в музыкальном брейн-ринге «Угадай мелодию», в творческом конкурсе «Созвездие талантов» и в номинации «Семейное творчество».

Организаторы обращают внимание, что изначально планировалось провести конкурс в субботу, 18 мая, но поскольку эта суббота рабочая, а конкурс хочется показать максимальному количеству зрителей, творческие соревнования бабушек перенесли на воскресенье, 19 мая.

Об этом рассказала Kraj.by методист ГУ «Молодечненский районный центр культуры» Дарья Аноп.

– В конкурсной шоу-программе «Хайп на пенсии или От ретро до попсы» примут участие семь бабушек в возрасте от 50 до 72 лет вместе со своими внуками. Состав участников достаточно насыщенный. Все бабушки разные. Внуки и внучки тоже не похожи друг на друга. Одни бабушки с внуками вместе поют песни, другие вышивают, третьи пекут пироги. Кто-то может похвастаться количеством внуков, которых аж девять. Кто-то занимается спортом и плавает в бассейне, а кто-то и вовсе белок коллекционирует.

По словам Дарьи Аноп, подготовка к конкурсу шла очень активно. Каждая репетиция дефиле проходила под контролем руководителя Молодечненского филиала модельного агентства для детей и тинейджеров NAGORNY MODELS JUNIOR с преподавателем по дефиле Александрой Святоха.

Организаторы и участники посетили магазин LC WAIKIKI, где директор магазина Татьяна Белова совместно с Александрой Святоха подобрали каждому участнику образ.

На конкурсной шоу-программе состоится дефиле «Модный приговор», где изюминкой показа станет летняя коллекция одежды международного бренда LC WAIKIKI

Когда жюри пойдет совещаться, состоится шоу-программа для всех, а закончится мероприятие серебряной дискотекой тоже для всех, кто будет в зале.

В фойе центра культуры будет размещена выставка родовых деревьев участников конкурса, которые они сделали сами.

– Там же, в фойе, разместим фотовыставку. Будут продавать сувенирную продукцию, попкорн и сладкую вату, – сказала Дарья Аноп.