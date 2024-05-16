США ввели санкции за содействие поставкам оружия между РФ и КНДР 1 16.05.2024, 20:14

Под ограничения попали два россиянина и три российские компании.

США ввели санкции против двух россиян и трех российских компаний за содействие поставкам оружия между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Под ограничения попали Рафаэль Газарян – владелец компании «Рафорт», а также Алексей Буднев – глава компании «Технологии». Сами организации также внесены в санкционный список вместе с компанией «Транс-Капитал».

По данным Минфина США, Газарян сотрудничал с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, который попал под санкции в марте прошлого года за попытку содействовать сделкам по поставкам оружия между Россией и КНДР. Утверждается, что на протяжении 2023 года Газарян работал с Мкртычевым по организации подобных сделок. Кроме того, Газарян «использовал «Транс-Капитал» для содействия в отгрузке и доставке авиационных компонентов северокорейскому торговцу оружием».

Буднев в марте 2023 года способствовал поставкам в Россию военного оборудования связи, которое, вероятно, было произведено в КНДР, сообщает ведомство.

«Сегодняшние действия отражают наше стремление помешать углубляющемуся военному сотрудничеству КНДР с Россией», – заявил заместитель министра финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон.