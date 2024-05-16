«На прогулку только вдвоем с двумя парными колясками» 16.05.2024, 20:18

Как семья из Кобрина воспитывают четверняшек.

Сергей и Анна Скупейко из города Кобрина – уникальная семья, они воспитывают четверняшек, передает «Виртуальный Брест».

Известие о том, что в семье будет сразу четверо детишек, заставило испытать будущих родителей весь спектр эмоций. От семьи не скрывали, беременность многоплодная, но Сергей и Анна чувствовали, что все будет хорошо.

6 июля 2023 года в семье Скупейко появилось сразу четверо сыновей: Дмитрий, Тимофей, Иван и Александр. Все детки родились здоровые, хоть и с небольшим весом.

Первыми и самыми надежными помощниками многодетной семьи стали родители Сергея и Анны. Кроме этого, молодым родителям, государственное учреждение «Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения» предоставил няню на полный рабочий день.

Со слов молодого отца, в первое время были сложности с режимом, бессонные ночи. Практически круглосуточное дежурство возле малышей. «Купание, кормление без помощи друг друга не обходится. На прогулку только вдвоем с двумя парными колясками. Несмотря на то, что они еще совсем маленькие, уже можно сказать, что характеры разные. Они похожи по парам, но спустя час, их различают даже знакомые», - делится молодой отец.