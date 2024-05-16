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В ВСУ показали, как украинские солдаты уничтожают оккупантов на Bradley

  • 16.05.2024, 20:27
В ВСУ показали, как украинские солдаты уничтожают оккупантов на Bradley

Видео.

Украинские военные используют боевые машины пехоты Bradley для уничтожения россиян на Покровском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как отмечают в ВСУ, Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте.

Противник атакует позиции украинских войск, используя свое преимущество в живой силе и технике. Все это при поддержке авиации, также непрерывно работает и враждебная артиллерия.

Тем временем бойцы 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают оккупантов, в том числе и благодаря американской технике. Но делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальные потери.

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