Минчанин купил машину и оставил ее на СТО, а она там сгорела 7 16.05.2024, 20:53

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Он потребовал возместить ущерб, но в итоге остался еще и должен.

Житель Минска приобрел легковой автомобиль и отдал его на сервис, чтобы привести в порядок после старого владельца. Находясь там, машина сгорела. Мужчина подал иск против сервиса и потребовал возместить ему стоимость авто. Но оказалось, что еще до обращения на СТО он совершил серьезную ошибку. Ситуация закончилась для него печально — об этом стало известно из документов, опубликованных в банке судебных решений, передает «Зеркало».

Автомобиль Volkswagen Jetta 2008 года выпуска Федор (имя вымышлено) купил у частного продавца 12 июля 2023 года за 9,7 тысячи рублей и решил сделать химчистку салона и полировку кузова. Он через друга договорился с владельцем детейлинг-студии в Минске на переулке Бехтерева, 14 июля пригнал туда машину, оставил для выполнения работ и отдал сотруднику сервиса ключи.

Отполировать авто успели, а почистить — нет. В ожидании Volkswagen стоял на парковке возле сервиса, рядом с еще парой машин — BMW X5 и Suzuki Grand Vitara. Но в ночь на 17 июля, сразу после полуночи, там случился пожар. Автомобили были уничтожены огнем еще до приезда спасателей.

Ничего не выяснили

По факту пожара МЧС и милиция проводили проверку. Было установлено, что возгорание началось там, где стоял BMW, но более точное место очага пламени установить не удалось из-за сильных повреждений. Техническую причину возгорания эксперты выяснить не смогли.

Поскольку не было доказательств поджога, уголовное дело возбуждать не стали. Правда, прокуратура впоследствии отменила это решение МВД и направила материалы на повторную, более полную проверку, которая весной 2024 года все еще продолжалась.

И Volkswagen Федора, и чей-то BMW после пожара были в таком состоянии, что не оставалось ничего, кроме как сдать их на лом в «Минсккоопвторресурсы».

Лишившись только что купленного автомобиля, Федор подал на владельца детейлинг-студии в суд. Поскольку авто пострадало в то время, когда было передано сервису для выполнения работ и находилось под его ответственностью, Федор потребовал от предпринимателя возместить ему стоимость сгоревшей машины.

Более того, еще одним ответчиком по иску мужчина указал владельца второго сгоревшего автомобиля — BMW X5. Поскольку возгорание произошло, по-видимому, в этом авто, Федор считал, что хозяин BMW виноват в пожаре, и потребовал часть денег с него.

«Продажа» с нюансами

На суде, который прошел в марте 2024-го, оказалось, что на самом деле вся ситуация выглядит иначе. Главная загвоздка была в том, что автомобиль вовсе не принадлежал Федору.

Как выяснилось, он купил Volkswagen лишь де-факто, но не де-юре. В день сделки он просто отдал продавцу деньги, а тот ему — машину, документы и ключи. Никаких договоров между собой они не заключали и сделку в ГАИ не регистрировали. То есть право собственности Федора на автомобиль вообще никак не было оформлено документально. Это еще называют «продажа без оформления».

А раз мужчина не был хозяином машины, то и никакого ущерба в связи с пожаром он не понес — авто ведь не его, а чужое. В таком случае он не имеет права требовать возмещения ущерба, решил суд.

Сервис ни при чем

Вторым выводом суда было то, что даже если бы Федор владел машиной, его иск против предпринимателя все равно был бы необоснованным. Ведь не было установлено, что владелец детейлинг-студии виновен в причинении вреда. Возложить ответственность на него могли бы, если бы было доказано, что предприниматель нанес этот вред своими противоправными действиями или бездействием или что есть причинно-следственная связь между его действиями и наступившим ущербом. Но никаких доказательств этому не было.

Вдобавок к этому предприниматель пытался представить ситуацию так, что Федор к нему вообще не обращался. Однако нашлись свидетели обратного, и суд не придал внимания ложному заявлению владельца сервиса.

В свою очередь, вина владельца BMW в пожаре также не была установлена, поскольку причину пожара вообще выяснить не удалось. Поэтому и со второго ответчика спроса быть не могло.

Сплошные потери

Таким образом, не было доказано ни право минчанина на возмещение вреда, ни его утверждение, что ответственными за вред являются представители детейлинг-студии или владелец второго сгоревшего авто.

В итоге суд признал все требования Федора необоснованными и отклонил его иск.

Более того, проигравшего мужчину обязали возместить расходы ответчиков на юридическую помощь. Сначала этого потребовал только предприниматель — он потратил на юриста 2500 рублей, но суд решил, что справедливой будет сумма в 2000 рублей, и обязал Федора выплатить владельцу сервиса эти деньги. Но уже после вынесения решения компенсации захотел еще и хозяин BMW — он подал дополнительное заявление и потребовал 1200 рублей. Суд решил, что ему будет достаточно тысячи. Вдобавок к этому с Федора взыскали госпошлину — 480 рублей.

Таким образом, опрометчиво купив машину без оформления, минчанин потерял не только само авто за 9,7 тыс., но и, попытавшись судиться без законных оснований, лишился еще 3480 рублей.