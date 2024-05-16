закрыть
16 мая 2024, четверг, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Искусственный интеллект научился распознавать сарказм

2
  • 16.05.2024, 21:23
Искусственный интеллект научился распознавать сарказм

Чтобы обучить нейронную сеть, ученые использовали отрывки из американских ситкомов.

Исследователи утверждают, что ИИ распознает сарказм уже в большинстве случаев.

Ученые из Гронингенского университета (Нидерланды) создали детектор сарказма на основе искусственного интеллекта, передает The Guardian.

Чтобы обучить нейронную сеть, ученые использовали отрывки из американских ситкомов, включая «Друзей» и «Теорию большого взрыва». Одна из таких сцен – в которой Росс после неудачного похода в солярий (где его лицо получило несколько порций загара вместо одного) пришел в гости к Монике и Чендлеру:

Росс, раздраженно: «Я сходил в то место для загорания, которое посоветовала твоя жена».

Чендлер: «И что это за место? Солнце?»

После тренировки ИИ мог обнаруживать сарказм в почти 75% реплик, говорят исследователи.

По мнению ученых, данная работа позволит искусственному интеллекту не только более остроумно вести беседу с людьми, но и лучше замечать негативный тон в речи, оскорбления и элементы разжигания ненависти.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов