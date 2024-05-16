Искусственный интеллект научился распознавать сарказм

Искусственный интеллект научился распознавать сарказм2
- 16.05.2024, 21:23
Чтобы обучить нейронную сеть, ученые использовали отрывки из американских ситкомов.
Исследователи утверждают, что ИИ распознает сарказм уже в большинстве случаев.
Ученые из Гронингенского университета (Нидерланды) создали детектор сарказма на основе искусственного интеллекта, передает The Guardian.
Чтобы обучить нейронную сеть, ученые использовали отрывки из американских ситкомов, включая «Друзей» и «Теорию большого взрыва». Одна из таких сцен – в которой Росс после неудачного похода в солярий (где его лицо получило несколько порций загара вместо одного) пришел в гости к Монике и Чендлеру:
Росс, раздраженно: «Я сходил в то место для загорания, которое посоветовала твоя жена».
Чендлер: «И что это за место? Солнце?»
После тренировки ИИ мог обнаруживать сарказм в почти 75% реплик, говорят исследователи.
По мнению ученых, данная работа позволит искусственному интеллекту не только более остроумно вести беседу с людьми, но и лучше замечать негативный тон в речи, оскорбления и элементы разжигания ненависти.