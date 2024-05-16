Искусственный интеллект научился распознавать сарказм 2 16.05.2024, 21:23

Чтобы обучить нейронную сеть, ученые использовали отрывки из американских ситкомов.

Исследователи утверждают, что ИИ распознает сарказм уже в большинстве случаев.

Ученые из Гронингенского университета (Нидерланды) создали детектор сарказма на основе искусственного интеллекта, передает The Guardian.

Чтобы обучить нейронную сеть, ученые использовали отрывки из американских ситкомов, включая «Друзей» и «Теорию большого взрыва». Одна из таких сцен – в которой Росс после неудачного похода в солярий (где его лицо получило несколько порций загара вместо одного) пришел в гости к Монике и Чендлеру:

Росс, раздраженно: «Я сходил в то место для загорания, которое посоветовала твоя жена».

Чендлер: «И что это за место? Солнце?»

После тренировки ИИ мог обнаруживать сарказм в почти 75% реплик, говорят исследователи.

По мнению ученых, данная работа позволит искусственному интеллекту не только более остроумно вести беседу с людьми, но и лучше замечать негативный тон в речи, оскорбления и элементы разжигания ненависти.