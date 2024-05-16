В столичной Малиновке от многоэтажки отвалилась часть стены

В столичной Малиновке от многоэтажки отвалилась часть стены2
- 16.05.2024, 21:34
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Во дворе собралось много жильцов.
В столичном микрорайоне Малиновка 16 мая произошло ЧП — от стены многоэтажки отвалилась часть кирпичной облицовки, пишет Smartpress.
Инцидент произошел возле третьего подъезда дома № 28 по улице Громова. Около 18.00 от стены дома отвалилась часть кирпичной облицовки.
Во дворе собралось много жильцов.
— Хорошо, что никто не пострадал. Посмотрите, сколько во дворе детей, — прокомментировал автор видео.
Первый замглавы администрации Московского района Сергей Рубанов сообщил, что обслуживанием дома занимается товарищество собственников.
— Действительно, произошло обрушение кирпичной кладки. Никто не пострадал. В настоящее время, место огорожено, обследование жилого дома проводит МЧС, также председателем правления вызвана специализированная организация для обследования фасада жилого дома, — рассказал Рубанов агентству «Минск-Новости».