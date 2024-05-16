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В Беларусь прилетели два истребителя Су-30 из России

  • 16.05.2024, 21:44
  • 1,310
В Беларусь прилетели два истребителя Су-30 из России

Самолеты приземлились на аэродроме «Барановичи».

Сегодня, 16 мая, на белорусский аэродром «Барановичи» из России прилетели два истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Белорусский Гаюн».

Сейчас на аэродроме в Барановичах постоянно находятся два разведывательных самолета Су-24МР и по меньшей мере два истребителя Су-30СМ ВКС РФ.

Мониторинговая группа отмечает, что с сегодняшнего дня — их по меньшей мере четыре.

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