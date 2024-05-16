Белорусам стали чаще отказывать в шенгенских визах 16.05.2024, 22:05

Но не только им.

Гражданам Беларуси, России, Турции и Ирана стали чаще отказывать в одобрении шенгенских виз.

Процент отказов белорусом в 2023 году увеличился до 3,4% — в 2022 году этот показатель составлял 1,9%, передает schengen.news.

Процент отказов россиянам увеличился с 10,2% до 10,6%. Гражданам Турции отказали в 16,1% случаев (в 2022 году было 15,7%). Рекордсменом здесь является Иран: в прошлом году было отклонено около 30,3% заявок из этой страны, в 2022 году было 25,2% отказов.

Всего в 2023 году было выдано 8,49 миллиона шенгенских виз, процент одобрений составил 82,3% — он вырос по сравнению с 2022 году (78,4%).

Лидером по заявкам после долгого перерыва стал Китай — граждане этой страны запросили за год 1,1 млн виз. В топе также Турция (1,05 миллиона), Индия (966 000), Марокко (591 000) и Россия (520 387).

Интересно, что из почти 8,5 млн виз, выданных в 2023 году, 6 млн, или 54,2%, допускали многократный въезд в Шенгенскую зону, причем эта доля несколько снизилась по сравнению с предыдущим годом (58,1% в 2022 году).