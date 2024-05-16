NYT: НАТО приближается к решению об отправке сил в Украину 16.05.2024, 22:13

Пока для обучения ВСУ.

По мере продвижения российских войск, НАТО все ближе к решению об отправке военных в Украину пока — для обучения их украинских коллег, пишет. Издание со ссылкой на источники утверждает, что американские чиновники признают недостаточную подготовку ВСУ и считают, «что им нужна более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое российское наступление этим летом».

Сейчас украинские военнослужащие проходят подготовку в Европе. Перенос обучения в Украину, как признают американские военные, позволит инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях на линии фронта, что позволило бы им быстрее адаптировать программу подготовки.

Некоторые собеседники издания говорят, что большое количество украинских новобранцев могут быть отправлены на тренировочные полигоны в Германии и Польше. Однако логистика этого процесса, признают они, очень сложная: рекрутов нужно доставлять на тренировочные полигоны армии США в немецком Графенвере, организовывать там «сложные маневры, призванные научить их ведению общевойсковой войны», а затем вновь перевозить их в Украину, через Львов и Киев, в зону боевых действий.

Ранее 16 мая глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции сообщил, что украинское командование проинформировало НАТО о «серьезной ситуации» на поле боя, вызванной долгим ожиданием поддержки из-за рубежа. Бауэр призвал командование государств альянса отправить больше оружия и боеприпасов в Украину, даже если это означает нарушение норм НАТО по запасам оружия в арсеналах стран-участниц.