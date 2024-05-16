В Германии выбрали оракула на чемпионат Европы по футболу 16.05.2024, 22:21

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Фотофакт.

Новым оракулом чемпионата Европы по футболу, который скоро пройдет в Германии, стал тапир Тео из зоопарка Мюнстера. С ним можно не бояться нечестного «судейства»: из-за плохого зрения животное просто не сможет никому подыграть, пишет Bild.

Во время чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР на весь мир прославился осьминог Пауль из океанариума в Оберхаузене. Он стал оракулом мундиаля, предсказав результат нескольких матчей сборной Германии. На чемпионат Европы этого года, который пройдет в ФРГ с 14 июня по 14 июля 2024 года, выбран новый оракул. Им стал самец равнинного тапира по кличке Тео из зоопарка Мюнстера. В природе такие животные обитают в Южной Америке.

Сотрудники зоопарка рассказали корреспонденту Bild, что сейчас активно тренируют Тео к предстоящему чемпионату Европы. Каждый день ему выносят овощи в трех разрезанных футбольных мячах, символизирующих какую-либо команду. Какой мяч с едой выберет тапир — та команда и победит. Третий мяч означает ничью. У тапиров хороший нюх и слух, но плохое зрение, поэтому Тео не сможет сознательно подыграть той или иной сборной.

Гадать на тапире планируют за сутки до каждого матча чемпионата Европы с участием Германии.