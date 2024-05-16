Сенсационное исследование: здоровый образ жизни может компенсировать «плохие» гены 2 16.05.2024, 22:38

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ЗОЖ — это не сказка.

Что важнее для долголетия — генетика или образ жизни? Ученые спорят на эту тему десятилетиями. Возможно, пришла пора поставить точку.

Оптимисты говорили, что даже для людей с весьма плохой наследственностью в плане здоровья, придерживаться ЗОЖ — значит, повышать свои шансы на долголетие.

Скептики же утверждали, что такие заявления — лишь пропаганда индустрии «здорового питания» и фитнеса. А на самом деле, долголетие все равно определяется генами.

Однако, теперь все меняется.

Согласно новому масштабному исследованию британских медиков, здоровый образ жизни может свести на нет около 60% влияния «укорачивающих жизнь» генов, потенциально добавив еще пять лет к вашей жизни.

Да, гены действительно во многом определяют продолжительность нашей жизни. Но выбор образа жизни — ежедневные решения, которые вы принимаете относительно диеты, физических упражнений и прочего — также имеет значение.

Здоровый образ жизни против генов

Масштабы этой научной работы и вправду впечатляют.

Чтобы изучить, как образ жизни и генетика влияют на продолжительность жизни, исследователи собрали генетические, биологические и медицинские данные 353 742 участников (жителей стран Западной Европы).

Затем они отслеживали состояние их здоровья в течение примерно 13 лет.

Результаты нового исследования опубликованы в авторитетном издании British Medical Journal, передает «Новое время».

На основании полной генетической информации, включая наличие защитных или вредных вариантов, участники были отнесены к одной из трех категорий продолжительности жизни.

В первую группу попали те, чьи гены увеличивали продолжительность жизни (20%). Во вторую — те, чьи гены указывали на среднюю продолжительность жизни (60%). И наконец, в третью группу попали те, чьи гены настраивали их на короткую жизнь (20%).

Наряду с генетическими категориями, исследователи также распределили каждого участника по категориям образа жизни. Учитывались привычки человека спать, пить и курить, питаться, быть физически активным или нет.

Ученые отмечают, что считали оптимальным сочетанием для долгой жизни — отказ от курения, регулярные физические упражнения, здоровое питание и полноценный восьмичасовой сон.

В этом отношении участников также поделили на три категории: благоприятный (23%), промежуточный (56%) и неблагоприятный (21%).

Впечатляющие результаты исследования

К чему же пришли авторы исследования?

Результаты наблюдений за участниками на протяжении 15 лет оказались весьма красноречивыми.

Люди, генетически предрасположенные к короткой жизни, в среднем имеют на 21% больше шансов преждевременной смерти, чем те, у кого благоприятные гены.

И это было справедливо вне зависимости от образа жизни.

В то же время исследование показало, что люди из категории с генами, укорачивающими жизнь, придерживающиеся ЗОЖ, могут почти на 60% снизить влияние наследственности. И в среднем прибавить к своей до пяти дополнительных лет.

Обратной стороной медали являются другие данные этого же исследования.

Так, авторы выяснили, что у людей, ведущих нездоровый образ жизни, вероятность ранней смерти была на 78% выше, независимо от их генетического статуса.

Даже самые благоприятные гены не могут защитить от неправильного образа жизни, заключают авторы работы.

Нездоровый образ жизни, дополненный неблагоприятными генами, оказался худшим из всех возможных исходов, увеличив риск ранней смерти более чем в два раза по сравнению с теми, кто вел здоровый образ жизни и имел защитные гены долголетия, комментирует эти результаты Уильям Хаселтайн, профессор Гарвардской школы медицины, колумнист американского издания Forbes.

«Хотя мы не в силах повлиять на то, какие гены нам достанутся, мы можем повлиять на то, как прожить свою жизнь, — заключает Хаселтайн. — Данное исследование ясно показывает, что выбор образа жизни играет огромную роль в формировании продолжительности жизни. И хотя удачный набор генов может дать вам фору, любое преимущество может быть так же легко сведено на нет сомнительным образом жизни».