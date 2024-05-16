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ВСУ остановили активное продвижение россиян в Харьковской области

  • 16.05.2024, 22:54
  • 1,514
ВСУ остановили активное продвижение россиян в Харьковской области

Подробности.

Вооруженные Силы Украины остановили активное продвижение российских оккупантов по территории Харьковской области, однако пока не удалось стабилизировать линию фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Он сообщил, что враг пытается достичь успеха, продвинувшись в сторону Липцев, и не оставляет надежды захватить Волчанск. Сейчас в населенном пункте продолжаются боевые действия в городской застройке.

Синегубов отметил, что на некоторых направлениях украинским военным удалось вернуть себе более выгодное положение и они наносят поражение живой силе, военной технике и вооружению врага в достаточно больших количествах.

Глава ОВА добавил, что Россия вынуждена подтягивать резервы, чтобы ее наступательный потенциал в регионе не стих. В то же время задача Украины – стабилизировать линию фронта.

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