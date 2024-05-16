ВСУ остановили активное продвижение россиян в Харьковской области 16.05.2024, 22:54

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Вооруженные Силы Украины остановили активное продвижение российских оккупантов по территории Харьковской области, однако пока не удалось стабилизировать линию фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Он сообщил, что враг пытается достичь успеха, продвинувшись в сторону Липцев, и не оставляет надежды захватить Волчанск. Сейчас в населенном пункте продолжаются боевые действия в городской застройке.

Синегубов отметил, что на некоторых направлениях украинским военным удалось вернуть себе более выгодное положение и они наносят поражение живой силе, военной технике и вооружению врага в достаточно больших количествах.

Глава ОВА добавил, что Россия вынуждена подтягивать резервы, чтобы ее наступательный потенциал в регионе не стих. В то же время задача Украины – стабилизировать линию фронта.