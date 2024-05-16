Зеленский сообщил о ранении руководителя администрации Волчанска 16.05.2024, 23:44

Тамаз Гамбарашвили

При этом президент Украины заявил, что «удалось добавить уверенности направлению Волчанска».

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 мая сообщил о ранении руководителя администрации Волчанска, не уточнив тяжести ранения. Руководителем Волчанской городской военной администрации является Тамаз Гамбарашвили. При этом президент осторожно заявил об улучшении ситуации в районе города, у которого российские войска продолжают штурмовые действия.

«Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось придать уверенность направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, есть угрозы. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются – продолжаются и в других районах в приграничной области. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше», – заявил Зеленский в обращении.

Президент уточнил, что во время заседания Ставки он заслушал доклады по поводу дальнейших намерений оккупационной армии РФ, отметив, что «ко всем вариантам готовимся».

«Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире. Мы должны принудить Россию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом – решающая», – заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина работает со всеми партнерами, чтобы увеличить возможности противовоздушной обороны в Сумской, Донецкой и Харьковской областях, а также в других регионах.