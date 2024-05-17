Россияне потратили больше $6 млрд на недвижимость в Дубае 17.05.2024, 3:32

Больше граждан РФ в эмират инвестировали только граждане Индии и Великобритании.

Граждане России потратили не менее $6,3 млрд на покупку недвижимости в Дубае с начала войны в Украине, говорится в докладе исследовательской лаборатории EU Tax Observatory Парижской школы экономики.

Согласно данным, которые изучили эксперты, с начала российского вторжения в Украину по начало 2024 года, россияне могли потратить $2,4 млрд на покупку недвижимости в Дубае, а еще $3,9 млрд граждане РФ инвестировали в покупку объектов на стадии возведения, в последнем случае был внесен только первый платеж в размере 10-20%, а финальная стоимость может быть значительно выше.

Согласно утечкам, на которые опираются авторы доклада, перед началом войны россияне владели недвижимостью в Дубае на $3,7 млрд, больше граждан РФ в эмират инвестировали только граждане Индии и Великобритании. Авторы доклада отмечают, что указанная сумма в $6,3 млрд — неточная оценка, так как исследователи использовали различные источники, в том числе подписанные контракты по коммунальным услугам и данные об аренде жилплощади.

Авторы доклада уточнили, что россияне начали продавать ту недвижимость, которая была приобретена в 2022–2023 годах. По данным Bloomberg, приток людей и капиталов замедляется, а поселившиеся в Дубае сокращают вложения и возвращаются в Россию либо ищут возможности для переезда в более привычные для жизни страны.

«Тренд идет вниз», все меньше россиян обосновываются в ОАЭ, сказал агентству Филипп Амарант, директор по Ближнему Востоку Henley & Partners, которая предоставляет услуги получения резидентства и гражданства в обмен на инвестиции: «Некоторые из моих российских клиентов сократили вложения в дубайскую недвижимость, приобретенную два года назад, оставили здесь небольшую базу и либо вернулись в Москву, либо перебрались в другие доступные и очень привлекательные юрисдикции вроде Маврикия». По данным риелторской компании Betterhomes, держатели российских паспортов, занявшие в 2022 г. 1-е место по покупкам недвижимости в ОАЭ, в 2023 г. переместились на 3-е место.

По словам работающих в Дубае банкиров, хотя у представителей среднего класса в целом нет сложностей с открытием и обслуживанием банковских счетов, некоторые попавшие под санкции россияне получили от ворот поворот. Проблемы возникли и у тех, кто связан с лицами под санкциями или чиновниками в России.

Более тщательную проверку теперь проводят в отношении российских компаний. Это связано как с давлением США, которые стараются не допустить обхода санкций, так и с тем, что в феврале Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) исключила ОАЭ из черного списка: теперь власти стремятся продемонстрировать приверженность нормам FATF. Соблюдая санкции США, нормы в отношении физических и юридических лиц из России в последние месяцы ужесточили такие банки, как Emirates NBD Bank, Mashreqbank, First Abu Dhabi Bank, дубайское отделение египетского госбанка Banque Misr.