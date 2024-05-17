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Участник «Поля чудес» подарил Якубовичу украинский дрон

  • 17.05.2024, 4:46
Участник «Поля чудес» подарил Якубовичу украинский дрон

В эфир телепередачи пригласили оккупанта.

Участник российского вторжения в Украину Руфет Рустамов в эфире телепередачи «Поле чудес» подарил ведущему Леониду Якубовичу украинский дрон, пишет телеграм-канал Astra.

Рустамов служит в 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии в войсках радиоэлектронной борьбы. Как рассказал военнослужащий, в бою он «подавил два БПЛА самолетного типа» и «четыре FPV-дрона».

— Подарок в студию! — сказал Рустамов.

— Дрон приволок? — спросил Якубович.

— Леонид Аркадьевич, это эксклюзивно для вас. Вражеский дрон противника, посаженный «орлами» батальона [радиоэлектронной борьбы] 150-й мотострелковой дивизии. Ребята просили, чтобы я в целости привез эту экспозицию для вас и вручил ее вам, — заявил оккупант.

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