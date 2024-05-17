Зеленский и Туск договорились безотлагательно начать готовить соглашение по безопасности 17.05.2024, 6:09

Президент Украины провел телефонный разговор с польским премьер-министром.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая провел телефонный разговор с польским премьер-министром Дональдом Туском.

Об этом глава украинского государства написал в Twitter (X).

Разговор Зеленского и Туска касался ситуации в Харьковской области, где российские силы начали новое наступление, и потребностей Украины в противовоздушной обороне «для защиты Харькова и других регионов».

Также, по словам президента, с польским премьером обсудили угрозу, которую Россия представляет для газовой инфраструктуры на западе Украины и пути противодействия ей.

«Также поручили командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности. Между историческими партнерами оно должно быть максимально амбициозным», – подытожил Зеленский.