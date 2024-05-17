В Новороссийске прогремело 26 взрывов: атакованы порт и нефтебаза 2 17.05.2024, 7:37

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Дроны совершили массированный налет на Краснодарский край РФ.

В ночь с 16 на 17 мая в Новороссийске Краснодарского края РФ прогремело по меньшей мере 26 взрывов, местный морской порт остался без электроэнергии. Света также не было в части города, пишут украинские СМИ.

Местные жители сообщали, что взрывы были слышны около 3.30. Telegram-каналы публиковали кадры работы ПВО и пожара в порту.

Местные жители также утверждают, что есть прилеты и по нефтебазе.

Российские паблики сообщают, что дроны атаковали Новороссийский мазутный терминал и терминал «Транснефти».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе сбито 10 беспилотников.

«Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются», — написал Кондратьев.

Ближе к 6 утра появилась информация, что из-за многочисленных ударов БпЛА в Новороссийске перекрыто движение по магистральной трассе. Местные власти также сообщили, что в городе не работает общественный транспорт.

Жители Новороссийска жаловались, что воздушную тревогу в городе включали только на минуту и только через час после первых ударов.