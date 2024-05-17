В России поезд впервые сошел с рельсов из-за БПЛА 1 17.05.2024, 7:48

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СМИ указали на интересные детали.

Удар дрона по грузовому поезду в Волгоградской области Российской Федерации 14 мая стал первой в истории успешной атакой беспилотного аппарата на поезд. О том, как такая операция стала возможной, идет речь в материале Forbes.

Сообщается, что в результате удара беспилотника российский грузовой поезд сошел с рельсов, одна из цистерн сгорела, а остальные оказались разбросаны поперек линии. При этом нельзя однозначно утверждать, что дрон был запущен с территории Украины.

В публикации Reuters высказывается предположение, что в поезд врезался украинский БПЛА. Однако, как отмечает автор статьи, попасть в движущийся поезд с помощью беспилотника-камикадзе дальнего радиуса действия — сложная задача. Такие дроны, как правило, заранее запрограммированы на удар по цели с конкретными координатами, что позволяет поражать неподвижные объекты.

Существуют также БПЛА с функцией машинного зрения, которые могут подлететь к цели и совершить автоматическое донаведение, но источники издания утверждают, что в случае с поездом это было бы непросто. Удар по поезду теоретически можно было нанести мощным FPV-дроном, управляемым оператором на большом расстоянии, но для этого нужен спутниковый терминал наподобие Starlink.

Автор публикации отметил, что существует и более простое объяснение — поезд могли атаковать диверсанты дроном меньшего размера с небольшого расстояния. Основатель партизанской группы «Белый Медведь», который поддерживает контакты с рядом других партизанских группировок, в том числе с россиянами, воздержался от комментариев по поводу случая с поездом. Однако он подтвердил, что многие партизаны начинают приобретать как квадрокоптеры типа Mavic, так и FPV-камикадзе.

Как отмечают в издании, повреждения на железнодорожных путях легко заметить, поэтому диверсанты предпочитают наносить ущерб непосредственно перед прибытием поезда, чтобы пустить его под откос. Если же в их распоряжении есть БПЛА, то защитить поезд от атаки практически невозможно. Партизаны могут прятаться за много километров от железной дороги, ожидая приближения поезда, чтобы запустить дрон. В будущем также могут появиться аппараты, оптимизированные для атак на поезда и ЖД инфраструктуру.

«Эта атака — первый случай, когда поезд сошел с рельсов из-за дрона. Но, как и в случае с другими типами атак беспилотников, такими как удары катеров-камикадзе по российским военным кораблям, в ближайшие месяцы эти инциденты могут стать обычным явлением», — заключили в издании.