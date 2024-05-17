Си Цзиньпин лишил Путина главной надежды 1 17.05.2024, 7:54

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Визит в Пекин прошел без ключевого для РФ вопроса.

Россия после неудачной попытки «заморозить» Европу и потери европейского рынка газа пытается перенаправить экспорт голубого топлива на азиатские рынки, в частности в Китай.

Однако для транспортировки газа в восточном направлении в тех объемах, которые позволили бы компенсировать хотя бы половину убытков, которые понес «Газпром», потеряв европейского покупателя, у РФ недостаточно необходимых мощностей.

В этом отношении Кремль сильно рассчитывает на проект газопровода «Сила Сибири 2», однако Пекин не спешит давать согласие на строительство этого трубопровода.

Не произошло этого и во время текущего визита кремлевского правителя Владимира Путина в Китай и его встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер даже не поехал с Путиным в Китай. Вместо этого он сейчас находится с визитом в Иране.

«Алексей Миллер в даты визита Путина в КНР проводил переговоры с руководством Ирана», - рассказали Reuters в российской компании, отвечая на вопрос агентства, почему Миллера нет в составе делегации РФ, отправившейся в Китай.

В официальных документах встреч российской и китайской делегаций в КНР нет никаких упоминаний о достижении соглашения по «Силе Сибири 2».

Москва уже на протяжении многих лет ведет переговоры с Пекином о строительстве данного газопровода, который, как рассчитывают в Кремле, позволил бы прокачивать 50 миллиардов кубометров природного газа в год из региона Ямал на севере России в Китай через Монголию.

Однако ключевые детали проекта до сих пор не согласованы. В прошлом году Путин дважды встречался с Си Цзиньпином, но договориться по «Силе Сибири 2» тогда также не получилось.