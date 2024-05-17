Беспилотники совершили серию мощных атак на Крым 17.05.2024, 8:10

2,476

В Севастополе и Балаклаве после взрывов исчез свет.

В районе оккупированного Севастополя в Крыму в ночь на 17 мая раздались взрывы, продолжается работа противовоздушной обороны, вероятно, из-за атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ и местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в Севастополе были слышны этой ночью звуки стрельбы и взрывы.

Пропагандистские медиа пишут о работе ПВО в этом городе и о якобы атаке дронов. И эти беспилотники российские захватчики, в частности, пытаются сбить с помощью стрелкового оружия.

В оккупированном Крыму говорят о взрывах в Севастополе и Балаклаве из-за атаки дронов

Как заявляет оккупационный гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале, сейчас «несколько объектов уже уничтожено, повреждений гражданской инфраструктуры нет».

Между тем, стоит отметить, что ближе к полуночи в Крыму сообщали о звуках взрывов в Джанкойском районе. В частности, об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков.

Обновлено в 02:05: Проблемы со светом

Позже стало известно, что в Балаклаве исчез свет, хотя уличные фонари горят.

Как передает «Крымский ветер», в этом городе продолжается работа ПВО российских оккупантов по беспилотникам.

В сети предполагают, что Балаклавская ТЭС может быть объектом атаки.

Балаклавская ТЭС (фото из открытых источников)

Кроме того, в некоторых районах Севастополя также нет света (на карте отмечено красными точками).

В оккупированном Крыму говорят о взрывах в Севастополе и Балаклаве из-за атаки дронов

Обновлено в 02:30: Объяснение оккупантов о ситуации со светом

Позже ночью жители Севастополя в сети написали о громком взрыве.

Местный гауляйтер Развозжаев, тем временем, объясняет проблемы со светом падением обломков БПЛА на подстанцию «Севастополь». Он утверждает, что на объекте будут проведены ремонтные работы уже «после отражения атаки».

Здесь следует отметить, что электрическая подстанция 330 кВ «Севастополь» находится на ул. Чернореченской, недалеко от Балаклавской ТЭС.

«Итак, мы правы и цель атаки была именно ТЭС», - пишет «Крымский ветер».

Обновлено в 02:55: Повторные взрывы в Севастополе

Впоследствии в крымских ТГ-каналах написали об очередных взрывах и звуках стрельбы в Севастополе, которые раздались, ориентировочно, в районе Стрелецкой бухты.

В мониторинговых группах рассказали о «ракетной опасности» по Крыму.

Позже в сети рассказали о взрывах, которые были слышны в Корабельной стороне Севастополя. Они могут быть связаны с работой ПВО оккупантов.

Обновлено в 04:35: Отчет об «успешном отражении массированной атаки»

Гауляйтер Севастополя Развозжаев в заявлении позже рассказал об «успешном отражении массированной атаки» на город. По его словам, якобы были уничтожены «десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров». В городе «пострадавших нет».

«Специалисты приступают к возобновлению энергоснабжения», - добавляет представитель оккупационной «администрации».