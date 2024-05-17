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Лавров угодил в скандал в Китае в прямом эфире

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  • 17.05.2024, 8:19
  • 8,718
Лавров угодил в скандал в Китае в прямом эфире
Сергей Лавров

Неудачная фраза попала на видео.

Российские власти не скрывают, что в отношениях с Китаем занимают самую низкую дипломатическую позицию: во время визита в Поднебесную глава МИД РФ Лавров в комментарии журналисту сравнил роль России в КНР с «ишаком» в гостях у «хозяина».

Видео широко распространилось по социальным сетям, поскольку российские власти впервые выступили с настолько откровенным признанием состояния дел и балансом сил между Москвой и Пекином, пишет dialog.ua.

Журналист одного из кремлевских телеканалов задал вопрос Лаврову о темах, которые будут обсуждать лидеры РФ и планируемых мероприятиях.

В ответ на это он заявил, что программу мероприятий планирует протокольная служба главы КНР, а российская делегация лишь послушно выполнять план.

Более того, иллюстрируя отношения между делегацией Москвы и Пекином глава МИД РФ использовал откровенную и не очень приятную для россиян метафору.

«Знаете, как говорят на Востоке, гость - ишак хозяина. Все программы, конечно, зависят от тех любезных предложений, которые китайский президент, его команда сделали нашему президенту», - заявил он.

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